Entlassungen sollen gestoppt werden

Unterstützt durch die Gewerkschaft Unia haben am Samstag in der Nähe des Marktplatzes in der Stadt St. Gallen zudem über ein Dutzend Just-Eat Kurierinnen und Kuriere demonstriert und auf die drohenden Kündigungen aufmerksam gemacht. Vor aufgestapelten, orangen Rucksäcken mit dem Just-Eat-Logo standen sie mit einem Transparent mit der Aufschrift «Just Fired! Selbständigkeit auf Papier, ausgebeutet werden wir!» und suchten das Gespräch mit Passantinnen und Passanten.