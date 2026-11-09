Entlassungen sollen gestoppt werden

Unterstützt durch die Gewerkschaft Unia haben am Samstag in der Nähe des Marktplatzes in der Stadt St. Gallen zudem über ein Dutzend Just-Eat-Kurierinnen und -Kuriere demonstriert und auf - die damals erst noch drohenden Kündigungen - aufmerksam gemacht. Vor aufgestapelten, orangen Rucksäcken mit dem Just-Eat-Logo standen sie mit einem Transparent mit der Aufschrift «Just Fired! Selbständigkeit auf Papier, ausgebeutet werden wir!» und suchten das Gespräch mit Passantinnen und Passanten.