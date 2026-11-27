Die Einigung am Freitag kommt bereits zum zweiten Mal in Folge zustande, wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mitteilte. Zuvor hatte seit dem letzten genehmigten Budget im Jahr 2021 eine fünfjährige Pattsituation geherrscht. Der Beschluss sichert die weitere Umsetzung des Sicherheitsmandats. Er sei das Ergebnis intensiver Konsultationen und unterstreiche trotz des schwierigen politischen und sicherheitspolitischen Umfelds das Bekenntnis der Mitgliedsstaaten zur Organisation.