Die Einigung am Freitag kommt bereits zum zweiten Mal in Folge zustande, wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mitteilte. Zuvor hatte seit dem letzten genehmigten Budget im Jahr 2021 eine fünfjährige Pattsituation geherrscht. Der Beschluss sichert die weitere Umsetzung des Sicherheitsmandats. Er sei das Ergebnis intensiver Konsultationen und unterstreiche trotz des schwierigen politischen und sicherheitspolitischen Umfelds das Bekenntnis der Mitgliedsstaaten zur Organisation.
Sparen und vorübergehender Lohnstopp
Das Budget 2027 behält die im Vorjahr erzielten Einsparungen bei. Zudem trage es den Forderungen der Staaten nach mehr Effizienz und einer schlankeren Organisation Rechnung, heisst es in der Mitteilung weiter.
OSZE-Generalsekretär Feridun H. Sinirlioglu sprach von einem sehr wichtigen Schritt. Der Konsens sei durch das anhaltende Engagement der Staaten sowie schwierige Massnahmen - darunter ein vorübergehender Lohnstopp - möglich geworden. Der Beschluss zeige, was durch Diplomatie erreicht werden könne, und solle ein Ausgangspunkt für weitere Fortschritte sein.
Cassis betont Handlungsfähigkeit
Auch der derzeitige OSZE-Vorsitzende, Bundesrat Ignazio Cassis, begrüsste die Einigung. Ohne ein verabschiedetes Budget liessen sich zentrale Aufgaben wie die Wahlbeobachtung nicht mehr garantieren, wurde er in der Mitteilung zitiert.
Dass bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Budgetkonsens erreicht worden sei, sende ein starkes Signal. Die Handlungsfähigkeit der OSZE zu bewahren, gehöre zu den zentralen Prioritäten des Schweizer Vorsitzes.
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(AWP)