Eine Reihe von Transportunternehmen aus der Deutschschweiz bietet künftig eine gemeinsame App an. Die BLS, die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) sowie die bisherigen Partner der «ÖV Plus»-App führen ihre Anwendungen bis Mitte 2027 zusammen. Ziel sind tiefere Vertriebskosten.