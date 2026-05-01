Golf-Krise könnte Millionen Menschen in Armut drängen

Hinzu kommt, dass sich der Rückgang bei der Zahl der Menschen, die trotz Arbeit in extremer Armut leben, in den vergangenen Jahren deutlich verlangsamt hat. Diese sogenannte Arbeitsarmut ging in den Jahren 2000 bis 2019 jährlich um durchschnittlich sieben Prozent zurück. Seit 2020 habe sich diese Rate auf drei Prozent mehr als halbiert.