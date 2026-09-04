Bei den in die Auseinandersetzungen verwickelten Aufständischen handelte es sich demnach um Kämpfer der Balochistan Liberation Army (BLA). Die Gruppe kämpft in der Region seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit von Pakistan. Nach Angaben des Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) haben militante Angriffe trotz einer Militäroffensive in der Region zuletzt zugenommen.