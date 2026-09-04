Bei weiteren Gefechten seien zudem 16 pakistanische Soldaten getötet worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Geheimdienstkreisen. Bewaffnete Kämpfer hätten einen Militärkonvoi in der Nähe der Provinzhauptstadt Quetta angegriffen. In einem stundenlangen Feuergefecht seien weitere elf Aufständische getötet worden.
Bei den in die Auseinandersetzungen verwickelten Aufständischen handelte es sich demnach um Kämpfer der Balochistan Liberation Army (BLA). Die Gruppe kämpft in der Region seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit von Pakistan. Nach Angaben des Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) haben militante Angriffe trotz einer Militäroffensive in der Region zuletzt zugenommen.
Allein in diesem Jahr sind in Pakistan nach Angaben des South Asia Terrorism Portals mehr als 500 Zivilisten bei Anschlägen getötet worden. Die Gefechte und Terrorakte verschiedener Gruppen konzentrieren sich auf die Provinzen Baluchistan und Khyber Pakhtunkhwa im Westen und Südwesten des Landes./mar/DP/stk
(AWP)