Bei den Angriffen seien drei Ziele in den afghanischen Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört und mehrere mutmassliche Terroristen getötet worden, teilte Tarar weiter mit. Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt, darunter einen Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet worden waren.