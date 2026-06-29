Bei den Angriffen seien drei Ziele in den afghanischen Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört und mehrere mutmassliche Terroristen getötet worden, teilte Tarar weiter mit. Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt, darunter einen Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet worden waren.
Aus Afghanistan gab es zunächst keine offiziellen Angaben der dort regierenden islamistischen Taliban. Der lokale Sender Tolonews berichtete, bei den Luftangriffen seien mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.
Seit Herbst kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen der beiden Nachbarländer. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Angriffe verüben. Kabul bestreitet das. Vorübergehend herrschte in dem Konflikt eine Waffenruhe; seit Ende Februar spricht Pakistan von einem «offenem Krieg»./vee/DP/zb
(AWP)