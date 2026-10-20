Die Besuche von Lawrow und Munir sollten als Beginn einer russischen Initiative zur Deeskalation in der Region verstanden werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Geheimdienstkreisen erfuhr. Dabei gehe es sowohl um eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran als auch um den Konflikt im Jemen zwischen der von Teheran unterstützten Huthi-Miliz und Saudi-Arabien. Als Verbündeter Saudi-Arabiens werde der pakistanische Unterhändler der Regierung in Teheran eine Nachricht überbringen: «Munir wird ihnen sagen, dass die Aggressionen der Huthi auch Pakistan in einen Konflikt mit dem Iran hineinziehen könnten», sagte ein Geheimdienstmitarbeiter der dpa.