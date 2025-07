Israels Militär hatte in der Nacht zuvor angekündigt, in Gebieten, in denen die Streitkräfte derzeit nicht im Einsatz seien, bis auf Widerruf jeden Tag zwischen 10.00 und 20.00 Uhr Ortszeit eine selbsterklärte humanitäre Feuerpause einzuhalten. Sie gelte in Al-Mawasi im Südwesten, in Deir al-Balah im Zentrum sowie in der Stadt Gaza im Norden des Gebiets. Abgesehen davon würden die Kämpfe gegen die islamistische Hamas jedoch fortgesetzt, hiess es.