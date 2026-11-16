Verwertung von Altfahrzeugen

Im Zuge der Übernahme übernimmt Jack Bader das Amt des Vizepräsidenten von Paprec Metabader. Er soll insbesondere die Umsetzung von Synergien innerhalb der Gruppe unterstützen. Roger Blesi bleibt Geschäftsführer der Barec Holding und soll damit die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherstellen.