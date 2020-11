Papst baut nach Finanzskandalen im Vatikan die Kontrollen um

Nach mehreren Finanzskandalen im Vatikan ordnet Papst Franziskus die Kontrolle der Gelder neu und entzieht dem Staatssekretariat damit Macht. Wie der katholische Kirchenstaat am Donnerstag mitteilte, beauftragte der 83-jährige Papst eine Kommission damit, alle Kapital- und Immobilienwerte der vatikanischen Spitzenbehörde in den kommenden drei Monaten an die Güterverwaltung Apsa zu übertragen. Das Wirtschaftssekretariat solle den Umgang mit den Geldern kontrollieren. Eine Zentralisierung der Finanzströme war in den vergangenen Wochen bereits angekündigt worden.