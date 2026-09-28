Der Papst verwies darauf, dass der Vatikan zum Thema KI bereits eine eigene Kommission eingerichtet hat. Ziel sei es, «Wege zu finden, die sicherzustellen, dass KI nicht an einen Punkt gelangt, an dem sie die Menschheit zerstören oder aus dem Geschehen verdrängen könnte.» Er sei «relativ optimistisch», dass darüber ein Dialog in Gang kommen könne. «Ich glaube, dass es genügend Menschen gibt, die sich ernsthaft dafür interessieren und bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen.»/cs/DP/he