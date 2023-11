Vor der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) hat Papst Franziskus am Sonntag vor der «Klimabedrohung» gewarnt, die «das Leben auf der Erde gefährdet». «Unsere Welt wird neben dem Krieg von einer anderen grossen Bedrohung bedroht, der Klimabedrohung, die das Leben auf der Erde gefährdet, insbesondere die künftigen Generationen», verlas ein Geistlicher an Franziskus' Stelle, da das Kirchenoberhaupt derzeit an einer Grippe erkrankt ist. «Das ist gegen Gottes Plan.»

26.11.2023 15:01