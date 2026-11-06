Peña will sich Amtsenthebungsverfahren stellen

Dieser kündigte auf der Plattform X an, sich dem Amtsenthebungsverfahren stellen und sich verteidigen zu wollen. «Auch wenn sie ihre Entscheidung bereits vorweggenommen haben, werde ich von diesem Recht Gebrauch machen. Nicht aus persönlichem Stolz, sondern weil Rechenschaft abzulegen und Erklärungen abzugeben auch eine Verantwortung gegenüber dem paraguayischen Volk ist», erklärte Peña. Er werde «uneingeschränkt» mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, damit geklärt werde, was geschehen sei.