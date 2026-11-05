Millionen Kunden betroffen

Die Ueno Bank hatte nach eigenen Angaben im ersten Quartal dieses Jahres 2,8 Millionen Kunden, rund 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung des Landes. Es handelt sich um eine der grössten Banken Paraguays. Über die derzeit eingefrorenen Konten der Bank wurden auch Rentenzahlungen abgewickelt. In der Hauptstadt Asunción kam es zu Strassenprotesten./ppz/DP/he