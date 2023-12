Um die Umsatzmarke von 5 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, will Douglas nach dem im Frühjahr vorgestellten Strategieprogramm sein Filialnetz ausbauen. Hier setzt das Unternehmen auf eine Expansion seiner Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa (CEE). 2022/23 eröffnete die Parfümeriekette 39 neue Filialen, davon 26 im Segment CEE, unter anderem in Polen, Estland und Rumänien. Auch wurden nach dem Markteintritt in Slowenien die ersten Filialen eröffnet - ebenso wie in Belgien, wie es hiess. Zudem seien 76 Filialen modernisiert worden. Auch setzt der Konzern verstärkt auf den Onlinehandel.