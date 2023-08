Der deutsche Parfümhändler Douglas steht möglicherweise vor einer Rückkehr an die Börse. Der Eigentümer CVC Capital Partners prüfe für Douglas einen Börsengang und strebe dabei einen Wert von mehr als 7 Milliarden Euro an, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beteiligungsgesellschaft prüfe einen möglichen Börsengang des Unternehmens für das kommende Jahr. Dabei habe der Investor den Börsenplatz Frankfurt ins Auge gefasst. Es gebe aber noch keine finale Entscheidung, ob oder wann ein Börsengang von Douglas erfolgen soll, hiess es weiter. CVC habe eine Stellungnahme abgelehnt. Ein Douglas-Sprecher wollte sich auf eine telefonische Anfrage hin nicht äussern.

09.08.2023 13:44