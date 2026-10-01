Eine Minderheit nannte die Motion überflüssig. Was sie verlange, sei bereits in Arbeit, sagte Benjamin Fischer (SVP/ZH). Und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen werde auch mit elektronischen Verfahren nicht hinfällig, gab er zu bedenken. Er rief den Bundesrat auf, die Subsidiarität und die föderalen Strukturen zu berücksichtigen.