Nun ist das Parlament am Zug. Dort dürfte die Mehrwertsteuererhöhung einen schweren Stand haben. SP, FDP, Grüne und GLP haben Widerstand angekündigt. Falls die Vorlage trotzdem von den Räten verabschiedet werden sollte, wird sich danach die Stimmbevölkerung äussern können. Eine Abstimmung dazu fände frühestens im Juni 2027 statt.