Die Landesregierung verabschiedete anlässlich ihrer Sitzung am Mittwoch die Botschaft ans Parlament zu einer Änderung des Fernmeldegesetzes. Die geltenden Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung von den Handyantennen blieben unverändert, teilte der Bundesrat mit.
Gemäss dem Entwurf soll künftig die zuständige Behörde, beispielsweise eine städtische oder kantonale Fachstelle, innerhalb von zwei Monaten prüfen, ob die Strahlenschutz-Vorschriften eingehalten werden. Ist dies der Fall, erteilt sie eine Bewilligung, die danach angefochten werden kann.
Für die Errichtung einer neuen Mobilfunkanlage sowie für mehr als geringfügige bauliche Änderungen ist den Angaben zufolge allerdings auch künftig zusätzlich eine Baubewilligung erforderlich.
Mobilfunk sei für Kommunikation, Sicherheit und Wirtschaft unverzichtbar, begründete der Bundesrat sein Vorhaben. Mobilfunkantennen müssten auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden.
Daten werden veröffentlicht
Neu müssten Mobilfunkbetreiber laut dem Entwurf ein Qualitätssicherungssystem betreiben, um die Einhaltung der Grenzwerte zu garantieren. Stärken will die Landesregierung nach eigener Aussage auch die Transparenz: Betriebsdaten aus der Antennendatenbank des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) würden auf dem Geoportal des Bundes publiziert, hiess es. Zudem sollten die Standortdatenblätter veröffentlicht werden.
Der Bundesrat hatte die Vorlage im Dezember 2025 in die Vernehmlassung geschickt. Die Kantone, Parteien und Verbände unterstützten die Revision mehrheitlich, schrieb er. Ablehnend hätten sich insbesondere Umwelt- und Gesundheitsorganisationen, einzelne Gemeinden und Städte sowie Privatpersonen geäussert.
Aufgrund der Rückmeldungen stellte der Bundesrat nach eigener Aussage unter anderem klar, dass es sich beim neuen Verfahren um ein Betriebsbewilligungsverfahren und nicht um ein reines Meldeverfahren handelt. Als nächstes muss sich das Parlament mit der Sache befassen.
(AWP)