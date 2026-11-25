Der Bundesrat will die Mobilisierung der Mobilfunknetze erleichtern. Zu diesem Zweck will er den geltenden Emmissionsschutz vom Baubewilligungsverfahren entkoppeln und ein eigenes Betriebsbewilligungsverfahren einführen. Bei der Gesetzesrevision geht es unter anderem um die Umstellung auf die 5G-Technologie. Nun ist das Parlament am Zug.