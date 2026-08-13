Der Bundesrat will die Grundsatzfrage des erweiterten Staatsvertragsreferendums aber nicht mit den Bilateralen III verknüpfen und nicht in laufende Entscheidprozesse eingreifen. Für eine Annahme der EU-Verträge genügt nach seiner Meinung das Volks-Ja. Im Parlament laufen Diskussionen zur Frage, ob neben dem Volk auch die Stände den Verträgen zustimmen sollten.