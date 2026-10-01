Bezugnehmend auf die Aussagen Gysins betonte Finanzministerin Karin Keller-Sutter, es gehe nicht darum, den Willen des Parlaments zu umgehen. «Aber Sie können auch nicht einfach einen Direktor oder eine Direktorin von einem Tag auf den anderen einfach so loswerden», sagte sie an den Rat gerichtet. Auch wenn dies günstiger wäre als ein langwieriges Verfahren. «Es braucht also gewisse Alternativen, wie sie auch in der Privatwirtschaft gang und gäbe sind.» Die zuständigen Parlamentskommissionen könnten sich zu allfälligen Verordnungsänderungen äussern, versprach sie.