Es sei in der Kommission nicht einmal klar gewesen, ob mit der Frist von sechs Monaten die Zeit bei der Temporärfirma oder beim Einsatzbetrieb gemeint sei, monierte Diana Gutjahr (SVP/TG). Der Kompromiss löse das Abgrenzungsproblem nicht. Im Rat konnte sich diese Haltung allerdings nicht durchsetzen. Die Mehrheit war der Ansicht, die offenen Fragen könnten im Gesetzgebungsprozess beantwortet werden.