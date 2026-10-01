Mit der Fortführung des Rettungsschirmes würde ein «falsches Signal» gesendet, nämlich dass der Bund weiterhin einen Rettungsmechanismus zur Verfügung stelle. «Die öffentlichen Eigentümer dürfen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen», sagte Burkart. Er betonte, dass nicht der Bund, sondern die Unternehmen und deren Eigentümer in der Verantwortung stünden, geeignete Vorkehrungen für Krisensituationen zu treffen.