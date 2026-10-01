In beiden Räten erfolgreich war eine Motion, die den Bundesrat zum Handeln zwingen will. Er soll eine eventuelle Regeländerung der EU zur Entschädigung von arbeitslosen Grenzgängern im gemischten Ausschuss zur Personenfreizügigkeit ablehnen müssen. Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin wies in der kleinen Kammer vergeblich darauf hin, dass die Änderung der EU-Verordnung noch nicht beschlossen und es daher «schlicht zu früh» sei, dies nun zu regeln.