Die Mehrheit der Gesundheitskommission des Nationalrats sah dennoch Sicherheitsrisiken. Der Parallelimport von Arzneimitteln sei schon heute möglich, wenn diese in der Schweiz zugelassen seien und aus einem Land mit einem gleichwertigen Zulassungssystem eingeführt würden. Würden die Möglichkeiten zur Einfuhr in der Schweiz nicht zugelassener Arzneimittel erweitert, ergäben sich unverhältnismässig grosse Risiken. Auch sei nicht belegt, dass der Schritt tatsächlich die Gesundheitskosten eindämmen würde.