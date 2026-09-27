Ermittlungen zufolge soll er aus Rache und Wut auf die Behörden gehandelt haben. Zuvor hatte der Mann mehrere Amtspersonen angezeigt - das Zuger Obergericht hatte seine Anzeigen jedoch abgewiesen. Die Tat löste landesweit Entsetzen aus und führte zu einer Debatte über die Sicherheit von Politikern und den Umgang mit Querulanten.