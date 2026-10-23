Aeschi? Oder Schnegg, Ruppen, Gallati?

Mehrere Kommentatoren sagen, der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi habe gute Chancen, Bundesrat zu werden, wenn er denn wirklich antrete. «Die Frage, wer auf das Ticket für die Bundesratswahl kommt und wie viele Plätze zu vergeben sind, hängt (. . .) davon ab, ob sich Aeschi (. . . .) zur Wahl stellt», so die NZZ.