«Es war eine schwierige Entscheidung, denn das Amt interessiert mich», sagte der SVP-Politiker am Freitagabend in der Sendung «Forum» des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS. Aber heute möchte er sich seiner Gemeinde, seinem Kanton und seiner Familie widmen, fügte der Nationalrat hinzu, der Vater von zwei Jugendlichen ist.
Der 46-Jährige hatte sich seiner Partei zur Verfügung gestellt, um eine Kandidatur in der Westschweiz sicherzustellen, falls die Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz nicht kandidieren sollte. Doch mit deren Ankündigung ist diese Voraussetzung erfüllt. Pahud rechnet mit einem «äusserst schwierigen Kampf» um die Verteidigung des SVP-Sitzes aus der Romandie.
(AWP)