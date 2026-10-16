«Es war eine schwierige Entscheidung, denn das Amt interessiert mich», sagte der SVP-Politiker am Freitagabend in der Sendung «Forum» des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS. Aber heute möchte er sich seiner Gemeinde, seinem Kanton und seiner Familie widmen, fügte der Nationalrat hinzu, der Vater von zwei Jugendlichen ist.