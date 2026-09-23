Die Welt stehe an einem Wendepunkt, zentrale Grundsätze der Uno-Charta würden offen verletzt. Parmelin warnte vor wachsendem Protektionismus und setzte sich für eine Rückkehr zum Multilateralismus ein. «Es geht darum, ob die zwischenstaatlichen Beziehungen weiterhin auf gemeinsamen Regeln basieren, oder ob sie immer stärker vom Einfluss und der Macht der einzelnen Staaten bestimmt sind», sagte er.