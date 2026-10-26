Bestimmungen zu Umweltfragen und Arbeitsrechten würden gestärkt, hiess es nach dem Abschluss der Verhandlungen seitens des WBF. Neu gibt es ein eigenes Kapitel zu Handel und nachhaltiger Entwicklung, mit verbindlichen Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt und Arbeit. Laut WBF ist das «ein wichtiger Fortschritt».