«Der Bundesrat wird die Vorlage mit Augenmass umsetzen», sagte Parmelin am Sonntag in Bern vor den Medien. Er kündigte Details für das erste Semester 2027 an. Die Schweiz bleibe, was sie sei: Ein Land, das dem humanitären Völkerrecht verpflichtet sei und humanitäre Dienste anbiete. «Wir werden unsere moralischen Prinzipien nicht aufgeben.»
Der Bundesrat freue sich über das Ja und danke allen, die sich in dieser intensiven Debatte engagiert hätten, sagte Parmelin weiter. In einer direkten Demokratie werde manchmal hart debattiert. Die Frage, wohin die Schweiz Kriegsmaterial liefere, tangiere Grundwerte des Landes und betreffe die Sicherheit der Schweiz in einer viel volatileren geopolitischen Lage.
Mit dem neuen Recht erhalte die Schweiz wieder mehr Handlungsspielraum, führte der Wirtschaftsminister aus. Die Armee brauche eine Rüstungsindustrie in der Schweiz, doch diese könne nicht allein vom Schweizer Markt leben.
In Krisensituationen denke jeder Staat zuerst an sich selbst. Mit einer leistungsfähigen Industrie habe die Schweiz dem Ausland etwas zu bieten und könne sich für Partner unverzichtbar machen. Das Ja sei «ein Signal, dass die Schweiz eine Partnerin bleibt, auf die man zählen kann, auch wenn die Neutralität gewahrt bleibt».
Parmelin betonte, dass jeder Export weiterhin eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) sowie eine Einzelfallbewilligung brauche. Der Bundesrat könne zwar Ausnahmen bewilligen, die Grundprinzipien blieben aber dieselben. Zudem nehme das Seco jede Meldung ernst, bei der Kriegsmaterial in falsche Hände gerate, und es habe seine Praxis seit 2024 verschärft.
Mit dem neuen Recht sinke schliesslich das Risiko, dass weitere Unternehmen aus der Schweiz abwanderten. Den Entscheid darüber fällten am Schluss aber die Unternehmen selbst, sagte Parmelin.
(AWP)