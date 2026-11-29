In Krisensituationen denke jeder Staat zuerst an sich selbst. Mit einer leistungsfähigen Industrie habe die Schweiz dem Ausland etwas zu bieten und könne sich für Partner unverzichtbar machen. Das Ja sei «ein Signal, dass die Schweiz eine Partnerin bleibt, auf die man zählen kann, auch wenn die Neutralität gewahrt bleibt».