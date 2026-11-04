Was die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten angehe, rechne er nicht mit einer grossen Veränderung. «Wir haben es seit 30 Jahren immer geschafft, gute Beziehungen zu pflegen. Die Qualität des Dialogs ist nach wie vor gut. Diese beständige Beziehung besteht über Wahlzyklen hinweg.»