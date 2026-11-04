«Die Ergebnisse dieser Wahlen sind Ausdruck einer Neuausrichtung und eines Kurswechsels in der amerikanischen Politik, im Sinne einer Korrektur. Es ist ein negatives, starkes und heftiges Signal gegen die Politik von Donald Trump», sagte der Präsident des Parlamentarischen Vereins Schweiz-USA, Nationalrat Damien Cottier (FDP/NE), zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die zum Ausdruck gebrachte Unzufriedenheit sei sehr deutlich.
Was die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten angehe, rechne er nicht mit einer grossen Veränderung. «Wir haben es seit 30 Jahren immer geschafft, gute Beziehungen zu pflegen. Die Qualität des Dialogs ist nach wie vor gut. Diese beständige Beziehung besteht über Wahlzyklen hinweg.»
(AWP)