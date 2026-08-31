Mandatsbeiträge meldete die SP die meisten, mit 0,5 Millionen Franken etwas mehr als die SVP und die Grünen mit je rund 0,4 Millionen Franken und die Mitte mit 0,2 Millionen Franken. Wie viel es sei, hänge nicht nur von der Mitglieder- und Mandatszahl ab, sondern auch von innerparteilichen Bestimmungen, merkte die EFK an.