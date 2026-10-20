Regierungschef muss sich Mehrheiten suchen

Niculescu war von 2016 bis 2022 Botschafter in Frankreich und zuletzt Staatssekretär im Aussenministerium. Er steht nun an der Spitze einer von der PSD dominierten Minderheitsregierung. 12 seiner 18 Minister entstammen der linken Partei, bei 6 weiteren handelt es sich um parteilose Technokraten. Die PNL unterstützte zwar seine Wahl zum Ministerpräsidenten, betrachtet sich aber als Oppositionspartei. Für Gesetzesvorhaben wird sich Niculescu im Parlament jeweils Mehrheiten suchen müssen.