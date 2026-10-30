ENGERE ANBINDUNG AN DIE EU:

Bis zum nächsten Gipfel im Jahr 2027 soll ein Konzept für eine engere Anbindung entstehen - ohne Vollmitgliedschaft. Regelmässige Treffen sollen helfen, gemeinsame Interessen besser nach aussen zu vertreten. Von der Leyen machte dabei deutlich, dass sie trotz des Widerstands mehrerer EU-Staaten an der Idee einer «assoziierten Mitgliedschaft» Kanadas festhalten will. Ziel sei eine «Assoziierung ohne Beitritt» und eine Partnerschaft, die einer Mitgliedschaft näher komme als alles, was man bisher getan habe. Das Modell könnte ihrer Ansicht nach den engsten Partnern ausserhalb Europas offenstehen, «die bereit sind, zusammen Neuland zu erschliessen - und gemeinsam mit uns den Kurs zu bestimmen».