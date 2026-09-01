Allerdings rechnet Partners Group neu mit einem Anteil der Performance-Erträge am Gesamteinkommen von etwa 20 bis 25 Prozent. Zuletzt hatte es geheissen, er solle 2026 insgesamt am unteren Ende der mittelfristigen Zielbandbreite von 25 bis 40 Prozent zu liegen kommen. Vontobel verweist in einem ersten Kommentar darauf, dass dies vom Timing bestimmter Exits abhänge.