Layton wird zum Wechsel acht Jahre lang Unternehmenschef gewesen sein: zunächst seit 2019 als Co-CEO und seit 2021 als alleiniger CEO. 2019 übernahm er die Aufgabe in Co-Leitung mit André Frei. Auch davor gab es eine - nicht immer unumstrittene - Doppel-Führungsspitze: Frei leitete Partners Group gemeinsam mit Co-Chef Christoph Rubeli, bis der Amerikaner Layton Rubeli ersetzte. Layton war der erste nichtschweizerische CEO des 1996 gegründeten Unternehmens.