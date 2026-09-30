Partners Group hatte vor rund zwei Monaten in Aussicht gestellt, zunächst über 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in das Unternehmen zu investieren, ergänzt durch Fremdfinanzierung. Das Management-Team von AVK soll derweil eine Minderheitsbeteiligung behalten. AVK ist auf die Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren spezialisiert und hat den früheren Angaben zufolge bislang rund 3,5 Gigawatt Leistung installiert.