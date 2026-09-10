Die Nähe zu Kunden, Partnern und institutionellen Investoren soll in der Region ausgebaut werden. Das Stockholmer Büro wird von Carina Spitzkopf geleitet, der Head of Direct Lending DACH & Nordics.
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(AWP)
Partners Group hat ein neues Büro in Stockholm in Schweden eröffnet. Der Vermögensverwalter will damit sein langfristiges Engagement in den nordischen Ländern bekräftigen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Die Nähe zu Kunden, Partnern und institutionellen Investoren soll in der Region ausgebaut werden. Das Stockholmer Büro wird von Carina Spitzkopf geleitet, der Head of Direct Lending DACH & Nordics.
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