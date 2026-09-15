Der Privatmarktspezialist Partners Group hat ein Finanzierungspaket in Höhe von über 300 Millionen Euro für die Übernahme des deutschen Gebäudetechnikers MDT geschnürt. Das Unternehmen Bregal Unternehmerkapital (BU) nimmt das Direktkreditpaket in Anspruch, um die Mehrheit an MDT zu übernehmen.