MDT wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen ist laut einer Mitteilung vom Dienstag auf die Herstellung von Smart-Building-Komponenten spezialisiert.
Das Angebot von MDT umfasst den Angaben zufolge kabelgebundene und kabellose Komponenten, Design-Sensoren sowie cloudbasierte Managementlösungen. Diese regeln die Automatisierung und Steuerung verschiedener Funktionen wie Heizung, Lüftung und Beleuchtung sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden.
Im Rahmen solcher Finanzierungspakete hat Partners Group den Angaben zufolge im Jahr 2026 bisher 23 Investitionen getätigt. Das Gesamtvolumen der Direktkreditstrategie betrage mittlerweile fast 2 Milliarden Euro.
sta/to
(AWP)