Mit Blick in die Zukunft bestätigte Partners Group derweil die Prognose für das Gesamtjahr: Für 2026 rechnet der Zuger Asset Manager weiterhin mit neuen Kapitalzusagen im Umfang von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Neu rechnet er beim Anteil der Performanceerträge am Gesamteinkommen mit etwa 20 bis 25 Prozent. Zuletzt hatte es geheissen, er solle 2026 insgesamt am unteren Ende der eigentlichen Zielbreite von 25 bis 40 Prozent zu liegen kommen.