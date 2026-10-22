Bereits im Januar 2026 hatte Partners Group über einen Zubringer-Fonds 365 Millionen Dollar eingesammelt. Insgesamt belaufe sich das über diese «Rated Feeder» eingesammelte Volumen auf 875 Millionen Dollar.
Die 2016 lancierte Private-Credit-Evergreen-Strategie konzentriert sich laut den Angaben auf die direkte Vergabe vorrangiger Kredite an Unternehmen in nichtzyklischen Branchen in entwickelten Märkten weltweit. Sie habe damit eine der längsten Leistungsauswiese unter den Private-Credit-Evergreen-Fonds ausweisen, betont Partners Group in der Mitteilung.
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(AWP)