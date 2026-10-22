Die 2016 lancierte Private-Credit-Evergreen-Strategie konzentriert sich laut den Angaben auf die direkte Vergabe vorrangiger Kredite an Unternehmen in nichtzyklischen Branchen in entwickelten Märkten weltweit. Sie habe damit eine der längsten Leistungsauswiese unter den Private-Credit-Evergreen-Fonds ausweisen, betont Partners Group in der Mitteilung.