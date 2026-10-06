Die Neustrukturierung des «Global Value Sicav» könne nicht mit den Vorgängen beim Londoner PGPE verglichen werden, betonte der Sprecher. Es handle sich um «zwei ganz unterschiedliche Strukturen.» Bei den Investoren werde die neue Fondsstruktur des «Global Value Sicav» Anklang finden: «Wir haben diese Weiterentwicklung gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern vorbereitet. Sie stehen diesem Schritt positiv gegenüber und unterstützen ihn.»