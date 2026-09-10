«Wir fanden die Aussage dieses einen Managers ziemlich beeindruckend, der sagte, dass sich das Fenster schneller schliesst als wir alle glauben», sagte der Chef der AHK in Nordchina, Oliver Oehms. Die Kammer bewerbe solche Partnerschaft nicht, aber solche «Dreiecksgeschäftsmodelle» müssten in der laufenden Diskussion zwischen den europäischen Institutionen und China auch berücksichtigt werden, erklärte Oehms. «Aus unserer Sicht verbringen die Leute zu viel Zeit damit, bilaterale Import- und Exportstatistiken zu betrachten», sagte er.