Der an der Schweizer Börse SIX kotierte PSREF werde durch die Umsetzung der laufenden Akquisitions- und Projektpipeline organisch auf ein Anlagevermögen von über 2 Milliarden Franken wachsen. Die Vereinigung führe ausserdem zu einem geografisch breiter diversifizierten Portfolio mit einer stärkeren Präsenz in der Deutschschweiz. Skaleneffekte und Kostenoptimierungen würden die operative Rentabilität und die EBIT-Marge «stärken».