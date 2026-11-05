Brand bringe langjährige Erfahrung in der Schweizer Vorsorgelandschaft und habe fundierte Kenntnis des Schweizer Versicherungsmarktes, heisst es weiter. Der 37-jährige war zuletzt Leiter Versicherung bei Visavis Versicherung und sass dort auch in der Geschäftsleitung. Davor war er bei der Baloise Group in diversen Funktionen im Einzel- und Kollektivlebengeschäft tätig.