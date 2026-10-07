Für die Kundinnen und Kunden wie auch für die Mitarbeitenden von Simpego ergäben sich durch den Vollzug der Transaktion keine Änderungen, versicherte die Pax in der Mitteilung. Bestehende Versicherungsverträge und Angebote würden unverändert weitergeführt. Auch die rund 75 Arbeitsplätze bei Simpego blieben erhalten. Dafür habe sich die Pax als genossenschaftlich verankerte, bisherige Mehrheitsaktionärin bewusst eingesetzt.