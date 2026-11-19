Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet. Bis zu seinem Austritt führt Mutz das Departement weiter und soll eine geordnete Übergabe sicherstellen.
Mutz gehört der Geschäftsleitung seit 2013 an. Seit seinem Eintritt wuchs das Unternehmen laut eigenen Angaben stärker als der Markt und verdoppelte das Prämienvolumen annähernd. Konzernchef Peter Kappeler bedauerte den Abgang und würdigte Mutz' Beitrag zur Entwicklung der genossenschaftlich organisierten Versicherung.
Künftig will Mutz das von seiner Frau geführte Unternehmen für glutenfreie Lebensmittelspezialitäten mit seiner Vertriebs- und Marketingerfahrung unterstützen. Später plant er zudem neue Projekte im Schweizer Finanzdienstleistungssektor.
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(AWP)