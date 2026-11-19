Mutz gehört der Geschäftsleitung seit 2013 an. Seit seinem Eintritt wuchs das Unternehmen laut eigenen Angaben stärker als der Markt und verdoppelte das Prämienvolumen annähernd. Konzernchef Peter Kappeler bedauerte den Abgang und würdigte Mutz' Beitrag zur Entwicklung der genossenschaftlich organisierten Versicherung.